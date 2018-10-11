Ураган «Майкл» ослаб до первой категории
Скорость ветра, достигавшая в среду 250 км/ч, снизилась до 150 км/ч, но основную опасность представляют проливные дожди и вызванные ими наводнения, отмечает служба.
Центр урагана прошел территорию Флориды и сейчас находится в 30 километрах от города Олбани в Джорджии.
Сообщается также о первой жертве урагана «Майкл» — житель Флориды погиб в результате падения дерева, передает «Интерфакс».
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