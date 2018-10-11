Ураган «Майкл» ослаб до первой категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщил в четверг Национальный центр США по слежению за ураганами.

Скорость ветра, достигавшая в среду 250 км/ч, снизилась до 150 км/ч, но основную опасность представляют проливные дожди и вызванные ими наводнения, отмечает служба.

Центр урагана прошел территорию Флориды и сейчас находится в 30 километрах от города Олбани в Джорджии.

Сообщается также о первой жертве урагана «Майкл» — житель Флориды погиб в результате падения дерева, передает «Интерфакс».