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08:46, 11 октября 2018

Пожар на территории арсенала в Черниговской области почти  ликвидировали

Пожар на территории арсенала в  Черниговской области почти ликвидировали, остаются только очаги тления на двух площадках, сообщил в четверг начальник управления коммуникаций и прессы Минобороны Украины Алексей Чернобай.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на  складе находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на  Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара, передают РИА.

Комментарии

9

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andre_klimov 11 октября 2018 | 08:52

Кста, а что там с Балаклавской ТЭС?

samkos 11 октября 2018 | 08:52

Опять путинские туристы шалят.

sg104 11 октября 2018 | 09:16

samkos:
Интересно, да? За 4 года сгорело 6(!!) складов. Скалы никаких следов не обнаружили. Даже фамилий не придумали для "подозреваемых". И это на охраняемых объектах в стране, которая якобы ведет войну. А в старой доброй англии те же профенссионалы тут же попадают на все возможные камеры. Как то не складывается картинка. Кто то пистит. Но я думаю что обои, и скаклы и наглы..

ymnik29 11 октября 2018 | 09:25

sg104: Интересно , да ? За 20 лет (включая 90-е бардака и безпредела) ни один склад не взорвался и не горел , а тут когда война БАЦ ! и каждые полгода взрывается ! Интересно , да ?

blackshard77 11 октября 2018 | 09:50

ymnik29: ещё забавнее только то что все эти склады начинают взрываться за пару дней до проверки))))

grazschdanin 11 октября 2018 | 08:59

На военном складе в Черниговской области хранились запасы ракет 9М38 к зенитно-ракетному комплексу «Бук», которые «совершенно случайно» сгорели вместе с сопроводительной документацией.

andre_klimov 11 октября 2018 | 09:26

grazschdanin:
Так всё-таки, что там с Балаклавской ТЭС? Что именно там у вас сгорело?

grazschdanin 11 октября 2018 | 10:07

andre_klimov: Гм... даже усомнился... еще раз вернулся к заголовку статьи и тексту: вроде не про Балаклаву....
У вас это прием такой - отвечать в стиле советской газеты Правда, которая парировала вопросы «А у вас негров бьют».
При чем тут Балаклава, когда пишут о пожаре на военном складе в Черниговской области?

snikkersnepper 11 октября 2018 | 10:19

grazschdanin: andre_klimov:

Чуваки - бегите сюда! Андрюха Климов дебильный укрофейк всосал. А теперь еще и понести его пытается.

Объясните... альтернативно одаренному, что на сайте энергетической системы РФ можно найти величину перетока электричества в Крым и обратно. Как раз после запуска Таврической и Балаклавской ТЭС он сначала резко снизился, а теперь два раза в день (ночью и после обеда) Крым вообще поставляет электричество на материк - уже несколько дней подряд. Разумеется, если бы в идиотском киевском вбросе была хоть капля правды, этого бы не было.

Плюс, Балаклавская ТЭС стоит прямо у дороги (я ее еще сфоткать пытался из автобуса) и регулярно снимается со всех сторон местными жителями, выкладывающими эти видео и фото на местных или специализированных форумах. Можете быть спокойны - электростанция спокойно работает.

Позор ̶п̶ь̶я̶н̶и̶ц̶а̶м̶ ̶и̶ ̶д̶е̶б̶о̶ш̶и̶р̶а̶м̶ лгунам и фейкометчикам!

ПС. Кстати, про 9М38 на укроскладе - тоже фейк.

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