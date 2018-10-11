Пожар на территории арсенала в Черниговской области почти ликвидировали, остаются только очаги тления на двух площадках, сообщил в четверг начальник управления коммуникаций и прессы Минобороны Украины Алексей Чернобай.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара, передают РИА.