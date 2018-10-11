Минздрав Приамурья извинился перед педиатром поликлиники города Зея за то, что та получила часть зарплаты монетами

Министерство здравоохранения Приамурья извинилось перед педиатром поликлиники города Зея Тамарой Голубцовой за то, что та получила часть зарплаты монетами, сообщает РИА. Врачу должны были выплатить 57 тысяч рублей. 21 тысячу ей дали купюрами, а 36 – десятирублёвыми монетами. Это два мешка общим весом в 35 килограммов. В кассе Голубцовой сказали, что новое руководство распорядилось специально заказать в банке монеты для тех, кто не захотел оформлять зарплатные карты и предпочитают получать деньги наличными.