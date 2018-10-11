Роспотребнадзор предлагает ввести административную и уголовную ответственность для фальсификаторов пищевой продукции
В правительство внесён соответствующий законопроект, рассказала «Российской газете» руководитель ведомства Главный санитарный врач Анна Попова. По её словам, прежде всего в Кодексе об административных правонарушениях появится само понятие фальсификата – это продукция, произведённая с подменой ингридиентов. Кроме крупных штрафов предлагается конфисковывать сырьё и оборудование, на котором производится фальсификат.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yralez 11 октября 2018 | 08:40
Это чо ?
Теперь сыр и на праздники не поешь ?
Ведь не будет его из-за пальмового масла.
Да и колбаской гостей не угостишь......без штанов останешься, если купишь.
gvs 11 октября 2018 | 08:40
Если в колбасе с пометкой "кошерная" обнаружат следы свинины - директор мясокомбината отправится на кичу. ))))
vezdehod 11 октября 2018 | 08:43
До Первого апреля ещё далеко, но Надзор решил пошутить заранее.