Сын Руперта Мердока Джеймс может сменить Илона Маска на посту председателя совета директоров в Tesla, сообщает «Файненшнл Таймс» со ссылкой на информированные источники. Впрочем, сам Маск написал в Твиттере, что эта информация недостоверна.

Ранее Комиссия по ценным бумагам США обвинила Маска в мошенничестве. По договорённости с регулятором Маск должен покинуть пост председателя совета директоров компании и выплатить штраф 20 миллионов долларов.