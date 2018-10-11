Родители бывшего полковника МВД Захарченко пожаловались в ЕСПЧ на решение Никулинского суда Москвы
Виктор и Валентина Захарченко, родители бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, пожаловались в Европейский суд по правам человека на решение Никулинского суда Москвы. Он обратил в доход государства имущество, принадлежащее родственникам Захарченко. Об том рассказал Виктор Емельянов, представляющих обоих истцов в Страсбурге, сообщает газета «Ведомости».
Комментарии1
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yralez 11 октября 2018 | 08:42
Всё, что нажито непосильным трудом------три магнитофона, куртка замшевая.......три !.