Родители бывшего полковника МВД Захарченко пожаловались в ЕСПЧ на решение Никулинского суда Москвы

Виктор и Валентина Захарченко, родители бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, пожаловались в Европейский суд по правам человека на решение Никулинского суда Москвы. Он обратил в доход государства имущество, принадлежащее родственникам Захарченко. Об том рассказал Виктор Емельянов, представляющих обоих истцов в Страсбурге, сообщает газета «Ведомости».