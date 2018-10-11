Президент пока не принял отставку губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой

Её обязанности исполняет первый заместитель председателя правительства региона Александр Кулаков, сообщили «Интерфаксу» в правительстве края.

Ранее сама Жданова заявила, что приняла решение покинуть свой пост. Она утверждает, что это не связано с критикой и нападками. Жданова поблагодарила жителей региона за поддержку, а также попросила прощения за допущенные ошибки.