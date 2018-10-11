Кадыров возмутился поступком молодого человека, который в метро бросил жестяную банку в сидящего пассажира
Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился поступком неизвестного молодого человека, который в метро бросил жестяную банку из-под «энергетика» в сидящего рядом пассажира. При этом он говорил: «Ахмат, сила». Видео было выложено в интернете. Кадыров в своём телеграм-канале в ультимативной форме потребовал от неизвестного явиться в Грозный вместе со своими родственниками. «Моему возмущению нет предела», — написал Кадыров. Он добавил, что у «этого хама», цитирую, «нет морального права называться чеченцем». Ему даётся несколько часов на то, чтобы выполнить требование, иначе придётся «сильно пожалеть», сообщает Газета.ру.
Комментарии2
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yralez 11 октября 2018 | 08:37
И за что ?
За правильное воспитание ?
sim 11 октября 2018 | 08:40
Пункт приема извинений главе ЧР же в Мск работает? Зачем выезжать, тем более всем тейпом?