Кадыров возмутился поступком молодого человека, который в метро бросил жестяную банку в сидящего пассажира

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился поступком неизвестного молодого человека, который в метро бросил жестяную банку из-под «энергетика» в сидящего рядом пассажира. При этом он говорил: «Ахмат, сила». Видео было выложено в интернете. Кадыров в своём телеграм-канале в ультимативной форме потребовал от неизвестного явиться в Грозный вместе со своими родственниками. «Моему возмущению нет предела», — написал Кадыров. Он добавил, что у «этого хама», цитирую, «нет морального права называться чеченцем». Ему даётся несколько часов на то, чтобы выполнить требование, иначе придётся «сильно пожалеть», сообщает Газета.ру.