Экс-менеджер Аэрофлота перед смертью собирался в Лондоне рассказать о сотрудничестве авиакомпании со спецслужбами РФ

Бывший топ-менеджер Аэрофлота Николай Глушков перед смертью собирался в суде Лондона рассказать о сотрудничестве авиакомпании с российскими спецслужбами, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на документы суда. В марте Глушкова обнаружили со следами удушения. Скотланд-Ярд не исключает, что россиянина могли убить.

В 2010 году Великобритания предоставили бизнесмену политическое убежище. В марте 2017 в России суд заочно признал Глушкова виновным в хищении средств Аэрофлота и приговорил к 8 годам колонии строго режима.