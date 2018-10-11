Экс-менеджер Аэрофлота перед смертью собирался в Лондоне рассказать о сотрудничестве авиакомпании со спецслужбами РФ
Бывший топ-менеджер Аэрофлота Николай Глушков перед смертью собирался в суде Лондона рассказать о сотрудничестве авиакомпании с российскими спецслужбами, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на документы суда. В марте Глушкова обнаружили со следами удушения. Скотланд-Ярд не исключает, что россиянина могли убить.
В 2010 году Великобритания предоставили бизнесмену политическое убежище. В марте 2017 в России суд заочно признал Глушкова виновным в хищении средств Аэрофлота и приговорил к 8 годам колонии строго режима.
Комментарии3
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russkyi177 11 октября 2018 | 08:40
Если Глушкова нашли со следами удушения,наверное и убили.
venedikt_pidarass 11 октября 2018 | 08:48
Обворовывать народ это благородно устоялось мнение определённой прослойки, обворовавших россиян и перебравших в сытую Англию. А теперь демократичные англичане их называют ещё и потерпевшими от кровавого путинского режима! Даже если и убили то туда и дорога этим нелюдям, считающих россиян быдлом и ватой.
epynda 11 октября 2018 | 08:50
А ЗАЧЕМ, КОМУ-ТО, ЧТО-ТО, рассказывать, да ещё и в Лондоне...???
Пусть бы всё рассказал в Солсбери.....