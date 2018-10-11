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08:16, 11 октября 2018

Россию могут исключить из Совета Европы

Россию могут исключить из Совета Европы, если она до середины следующего года не начнёт перечислять взносы в бюджет организации, предупредил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на осенней сессии ПАСЕ. Права российской делегации в Ассамблее ограничили после присоединения Крыма. Россия в знак протеста приостановила своё участие в работе ПАСЕ. В конце июня 2017 года стало известно, что Москва замораживает выплату своего взноса в Совет Европы.

Комментарии

16

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vlabumur 11 октября 2018 | 08:22

исключить из Совета Европы
+++++++++++++++++++++++++++++++++
давно пора.

vor_on 11 октября 2018 | 08:28

vlabumur: а потом из ООН, пусть гордятся

andre_klimov 11 октября 2018 | 08:31

vlabumur:
К сожалению, Уставы большинства международных организаций не предусматривают ситуации, когда кто-то из членов занимается целенонаправленным вредительством, а значит и механизмов для исключения по этой причине в них не прописано.

СЕ долго ждал, когда Россия уйдёт сама, раз уж она всё время ложится поперёк. Не дождался, зато подворачивается удобный законный повод. Ну, хоть так...

Другое дело, что Россия может начать платить "назло" :)

tvitov66 11 октября 2018 | 08:46

andre_klimov: если РФ исключат из СЕ, то возникнут большие проблемы в правовых вопросах - имущество, недвижимость и счета граждан РФ попросту начнут дербанить все кому не лень - все оставшиеся в 46 членов СЕ быстро (и с удовольствием) конфискуют и присвоят себе те ~ полтора триллиона нерублей, что вывели туда высокодуховные патриоты сверхдержавы - все что украденно и стыренно честным путем ... "Было ваше, стало наше" скажет бездуховный Запад уже на вполне законных основаниях :)

chapter_2 11 октября 2018 | 08:34

vlabumur: В Европе и ПАСЕ доминируют либералы. Потому Европа и благоденствует.

В Госдуме и Совфеде РФ нет ни одного либерала.

Страны Европы шагают в ногу, а вот Россия - нет. Почему ПАСЕ должно, ради одного шагающего не в ногу, пересматривать полномочия национальных делегаций?

Исключение России из Совета Европы, возможно. будет сопровождаться запретом въезда в Европу всем депутатам Госдумы и Совфеда... И это будет логично.

andy66 11 октября 2018 | 08:25

РФ вступает в международные организации исключительно для того чтобы там гадить

andreyoo 11 октября 2018 | 08:28

andy66: РФ вступает в международные организации исключительно для того чтобы там гадить
---
Даладна!!! Вот, например, Совету Европы Россия ничего не делает, даже деньги своих пенсионеров не дает.
Только ж не исключат. Станут просить денег.

chapter_2 11 октября 2018 | 08:42

Членство государства в ПАСЕ предполагает отказ этого государства от проведения империалистической и тоталитарной политики. proza.ru/2018/03/27/368

andreyoo 11 октября 2018 | 08:45

chapter_2: предполагает отказ этого государства от проведения империалистической и тоталитарной политики.
---
А бомбить другие страны позволяет?

lenin3 11 октября 2018 | 08:28

И куда пойдут невыплаченные взносы?Неужели на увеличение пенсий,улучшение медицины и на бесплатное жильё?Конечно,да,только не россиян,а сирийцев...

tprfrund001 11 октября 2018 | 08:29

Я так понимаю, Украина компенсирует. Её делегация уже приступила к зарабатыванию денег - на совещания приходят, даже не успев снять перчатки, в которых сортиры чистят.

(комментарий скрыт)

venedikt_pidarass 11 октября 2018 | 08:30

Невелика потеря! России давно пора самостоятельно выйти из этого болота и заняться своим проблемами, а 32 миллиона евро переначислить на "демократическую" Украину - пускай европейцы на своей шкуре прочувствуют их платежи!

andre_klimov 11 октября 2018 | 08:38

venedikt_pidarass:
А Украина и так свои взносы платит. Более того, даже месяц назад сделала добровольный дополнительный взнос.

andreyoo 11 октября 2018 | 08:48

andre_klimov: Более того, даже месяц назад сделала добровольный дополнительный взнос.
---
И что на это сказали украинские пенсионеры?
И интересно вернут ли эти деньги Украине, если Россия таки заплатит?

uris 11 октября 2018 | 08:47

Спасибо Украине. Они экономят деньги России

uris 11 октября 2018 | 08:50

Спасибо Украине за экономию денег РФ.

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