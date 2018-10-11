Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются в хулиганстве по предварительному сговору, сообщает «Коммерсантъ». Максимальная санкция по этой статье до 7 лет лишения свободы. Как ожидается, сегодня следствие обратится с ходатайствами об аресте в Тверской суд.