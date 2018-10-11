Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются в хулиганстве по предварительному сговору
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются в хулиганстве по предварительному сговору, сообщает «Коммерсантъ». Максимальная санкция по этой статье до 7 лет лишения свободы. Как ожидается, сегодня следствие обратится с ходатайствами об аресте в Тверской суд.
Комментарии14
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democ 11 октября 2018 | 08:21
К "предварительному сговору" можно ещё добавить и "организацию преступного сообщества". Сейчас простое жлобство и хулиганство будут упаковывать под всё, вплоть до экстремизма. Покуражились мужики...
democ 11 октября 2018 | 08:29
Если серьёзно, то надо вспомнить, что пьянство до добра не доводит. Кто - то выпьет - и в койку, другой куролесить начинает.
tvitov66 11 октября 2018 | 08:32
democ: "Таким образом, возникло преступное сообщество, именуемое в простонародье ''шайкой'"(с)
merelymy 11 октября 2018 | 08:40
По предварительному сговору в составе организованной группы миллионеров.
А если бы группа - миллиардеров?
Дай триллион.
servelat 11 октября 2018 | 08:32
democ: тебе голову раскроили бы, небось расстрел требовал для мужиков
democ 11 октября 2018 | 08:42
servelat: Расстрел - нет, а наказания - да. Поражает избирательность российского правосудия. Отлупили бы простого человека, не федерального чиновника, и всё бы сошло им с рук. Да похоже что за чиновником кто-то стоит, вот и вцепились собаками.
democ 11 октября 2018 | 08:44
democ: Очередная показуха российского правосудия.
lenin3 11 октября 2018 | 08:22
А чо только к этим двоим прицепились?Там еще брат Кокорина кулаками махал,еще какие-то типы были.Или с этих денег можно больше всех содрать?
nestor199 11 октября 2018 | 08:35
lenin3: А кто Вам сказал что по другим следствие не работает?
yralez 11 октября 2018 | 08:35
Вначале эти два ублюдка поехали на Сапсане из питера в Москву, сняли вагон на двоих, устроили там мамаево побоище, вагон пришлось отправлять в ремонт.
Затем они и еще 3 утырка ночь провели в стриптиз клубе в Москве, утром шли и громили стоящие машины.
На замечание водителя набросились впятером на водителя и избили , водитель в больнице.
Затем зашли в кафе и опят всей шоблой набросились на Пака, били стульями и так.
Краткий перечень подвигов.
Откупятся ли честь и совесть российского спорта ?
Сбесившаяся мразь.
venedikt_pidarass 11 октября 2018 | 08:40
Ты посмотри как вонючие хомки дружно встали на защиту своих братанов! Аж пена гордости за них капает из их вонючих зевов. ..... ну это к общему обзору, а в конкретике: - эховские редакторы в который раз показывают свой юридический дебилизм. И эти чмыри (подходящее слово для эховских супер профессионалов) учат нас какой-то повседневной грамотности.
wuwer 11 октября 2018 | 08:48
venedikt_pidarass: ))) где это вы разглядели защиту?
Заготовленный спич (по методичке ) клавиатуру расскаляет? ... и тиснуть его уже невтерпёжь?
compare 11 октября 2018 | 08:47
неловко подозревать,когда уверен...
compare 11 октября 2018 | 08:50
да лучше уже позакону наказать этих гопников от футбола,не дожидаясь,когда люди сами начнут это делать,регулируя "поголовье" футбольных "хероев" самостоятельно....