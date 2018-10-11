Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова досрочно покинула свой пост
В обращении к гражданам она подчеркнула, что решение об отставке приняла самостоятельно, оно обусловлено её внутренними мотивами и объективными обстоятельствами.
Жданова отработала на должности губернатора 2 года.
Комментарии2
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nigilist1977 11 октября 2018 | 08:30
У едроссов не бывает самостоятельных решений. Самостоятельно мыслить им запрещено врнутрипартийным уставом. Так что не пи@@@ди, жданова.
beobachter 11 октября 2018 | 08:34
У зомбированных россиян мнение царя становится внутренним мотивом...