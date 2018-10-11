Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски и выемки документов по десяти адресам, в том числе, в квартире и рабочем кабинете вице-президента Объединённой авиастроительной корпорации Сергея Герасимова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. По их данным. Обыски также проводились в домах нескольких бизнесменов, заключивших контракты на предоставление услуг корпорации и специальному лётному отпряду «Россия». Разрешение на обыски выдал Басманный суд Москвы, уточняет издание. Как отмечает «Коммерсантъ», по результатам следственных действий Герасимов может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве.