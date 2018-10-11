Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски и выемки документов по десяти адресам
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски и выемки документов по десяти адресам, в том числе, в квартире и рабочем кабинете вице-президента Объединённой авиастроительной корпорации Сергея Герасимова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. По их данным. Обыски также проводились в домах нескольких бизнесменов, заключивших контракты на предоставление услуг корпорации и специальному лётному отпряду «Россия». Разрешение на обыски выдал Басманный суд Москвы, уточняет издание. Как отмечает «Коммерсантъ», по результатам следственных действий Герасимов может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
angrew 11 октября 2018 | 08:18
А при чем здесь ФСБ?
vezdehod 11 октября 2018 | 08:48
angrew:
А при чем здесь ФСБ?
=========================================================
Теперь без них ничего не делается - Россия в кольце врагов.
zztop1960 11 октября 2018 | 08:23
Путину мало Донбасса, Сирии и ЦАР , Bellingcat и MI8: в Ливии действует спецназ ГРУ, Путин строит там военные базы. Россия укрепляет свое военное присутствие в Ливии и поставляет оружие ополченцам — Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифа Хафтара, которого в Москве считают реальным претендентом на место покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Хафтар, контролирующий восточную часть Ливии, неоднократно за последние несколько лет посещал Москву для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза РФ. И он получил согласие РФ вооружить его подразделения, а также на поставку оружия на сумму в $2 млрд в обмен на 2 военные базы.
Представители британской разведки накануне сообщили премьер-министру Терезе Мэй, что Россия уже направила свои военные ресурсы в Ливию, чтобы не только дестабилизировать этот регион и превратить измученную войной Ливию в новую Сирию, но и дестабилизировать страны Европы через захват ключевых маршрутов, по которым в ЕС незаконно въезжают мигранты из Африки. Это может спровоцировать новый миграционный кризис в Европе.