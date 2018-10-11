Сайт конкурса о переименовании аэропортов в честь великих людей представят сегодня
Новые названия дадут 45 российским авиаузлам.
На сайте россияне смогут выбрать, имена кого из выдающихся представителей нашей страны получат аэропорты. Голосование начнется 21 октября. Список кандидатур в рамках проекта «Великие имена России» сформируют региональные общественные палаты.
Лонг-лист создадут за неделю, в течение этого времени жители российских городов смогут предложить свои варианты названий аэропортов. Сделать это можно на сайте или по телефону горячей линии. Шорт-лист сформирует Всероссийский центр изучения общественного мнения. Голосование будет проходить по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Среди вариантов наименований: в Астрахани аэропорту могут присвоить имя художника Бориса Кустодиева, в Воронеже – писателя Ивана Бунина, в Калуге – маршала Георгия Жукова, в Пятигорске – поэта Михаила Лермонтова.
Общий пассажиропоток аэропортов, названия которых дополнят имена известных россиян, превышает 170 миллионов человек.
Комментарии11
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perestarok 11 октября 2018 | 08:11
"Сайт конкурса о переименовании аэропортов в честь великих людей представят сегодня"
Это Сталина, Гитлера, Наполеона?
tvitov66 11 октября 2018 | 08:14
perestarok: нет, это аэропорт им. героя Чепиги, аэродром им. героя Мишкина ...
andreyoo 11 октября 2018 | 08:30
tvitov66: perestarok: Ппц! Прикльно когда хомячки друг с другом шутят.
yralez 11 октября 2018 | 08:15
Шпионы, диверсанты, лизуны.......Лермонотов и Бунин если что останется.
tprfrund001 11 октября 2018 | 08:34
yralez: Вы невежда, как и положено либерасту. Лермонтов, если что, служил в аналоге нынешнего спецназа и был убеждённым имперцем.
waldy 11 октября 2018 | 08:24
Пожалуйста, вне конкурса. Аэропорт- "Скрепа путлера"
vova6_let 11 октября 2018 | 08:31
"Как вы яхту назовете-так она и поплывет ? "
tprfrund001 11 октября 2018 | 08:32
Беспокоюсь, не забудут ли в список включить ЕБНа, Гайдара, Солженицына, Сахарова, Немцова?
borhudarov 11 октября 2018 | 08:33
Это уже паноктикум какой-то. Нельзя насильно заставить уважать и любить. Следующее поколение поснимает эти вывески к чертям собачьим. и правильно сделает. Память - это дела, о которых помнят. А уж сомнительные герои... И еще и придурками назовут тех, кто ставил.
midnightblues 11 октября 2018 | 08:34
Подозреваю-что не в честь Чайковского или Баланчина
найдут мясников
Самое смешное будет аэропорт им Кутузова-просравшего все сражения
midnightblues 11 октября 2018 | 08:37
midnightblues: Самое правильное будет давать имена беклярибеков
ведь именно они создали Московию
Шереметьево переименовать в им Джучи,Внуково-в Тохтамышевск,а Домодедово-Мамаевка-Грозная