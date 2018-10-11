Очередная экспедиция должна отправиться сегодня к Международной космической станции

На орбиту отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и бортинженер НАСА американец Ник Хейг. Место третьего члена экипажа, как сообщается, занял груз с провизией.

Это первый запуск «Союза» после скандала с утечкой на корабле предыдущей миссии. В конце лета экипаж МКС обнаружил отверстие в обшивке аппарата. Утечку воздуха и падение давления на станции удалось остановить. Но вопрос, как появилось то самое отверстие, остается открытым. Серия проверок не дала какого-то определенного результата. Согласно источникам РИА Новости, в итоге пришли к выводу, что отверстие сверлили еще на земле. В промежутке после выхода корабля из заводского цеха РКК «Энергия» и до старта. Кто это сделал и зачем – не уточняется. Теперь Алексей Овчинин, который отправляется на МКС, в ноябре вместе с Сергеем Прокопьевым, который сейчас находится на станции, должен будет выйти в открытый космос. Им предстоит осмотреть место повреждения корабля снаружи. Для этого космонавтам придется разобрать часть противометеоритной защиты.

Сам пуск запланирован на 11:40.