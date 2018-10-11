Суд в Москве возможно уже сегодня изберет меру пресечения футболистам Мамаеву и Кокорину

Об этом «Интерфакс» сообщил осведомлённый источник. О чем конкретно будет ходатайствовать следствие, он не уточнил. Эту ночь футболисты, подозреваемые в хулиганстве провели в изоляторе на Петровке 38. Вопрос о процессуальном статусе других участников потасовок будет решён позднее. Московская полиция ранее возбудила уголовное дело по факту драк с участием Мамаева и Кокорина. В одной из них пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой. В другой — федеральные чиновники

Денис Пак и Сергей Гайсин.