Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила о своей отставке

Ранее о возможном уходе главы региона из-за низкой поддержки со стороны местных жителей сообщали источники РБК.

Губернатором Забайкалья Жданова стала в 2016 году. Владимир Путин назначил на тот момент председателя Заксобрания региона, исполняющей обязанности главы края, после такой же как и сегодня отставки прежнего регионального лидера – Константина Ильковского. Ровно два года назад, в сентябре 2016-го Жданова победила на выборах главы региона, получив 54% голосов. Ее губернаторство в проблемной области стало одним из самых коротких. О причинах своего решения Наталья Жданова сообщила в обращении к жителям Забайкальского края:

После ряда региональных выборов, где действующие выдвиженцы власти не смогли выиграть, в Кремле взяли курс на замену глав регионов, шансы которых победить вновь, считают небольшими. Так, свои посты уже оставили губернатор-старожил Олег Королев в Липецкой области, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и еще ряд региональных лидеров.

В Забайкальском крае на прошедших в сентябре выборах избиратели продемонстрировали и существенное падение доверия к «Единой России». Партия власти, членом которой является Наталья Жданова, потеряла более 10% по сравнению с предыдущим голосованием.