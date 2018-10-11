Суд в Москве сегодня изберет меру пресечения футболистам Мамаеву и Кокорину
Об этом ИФ сообщил осведомлённый источник. О чем будет ходатайствовать следствие, он не уточнил. Эту ночь футболисты, подозреваемые в хулиганстве проведут в изоляторе на Петровке 38.
Комментарии2
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yralez 11 октября 2018 | 08:07
Может , людьми станут.
Вряд ли.
dominator13 11 октября 2018 | 08:08
В СИЗО этих зажравшихся свиней,потом на зону, пусть там педики друг друга обнимают