Фильмы «Лето» Серебренникова и «Довлатов» Германа-младшего представят Россию на Лондонском кинофестивале в этом году
Фильмы «Лето» Кирилла Серебренникова и «Довлатов» Алексея Германа-младшего представят Россию на Лондонском кинофестивале в этом году. Это решение обусловлено их большим успехом на других площадках, — сказала «Эху Москвы» генеральный директор Роскино Екатерина Мцитуридзе.
Екатерина Мцитуридзе добавила, что в общей сложности от России на этот фестиваль едут семь фильмов. По её словам, это большая удача.
Комментарии1
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buzukin1905 11 октября 2018 | 07:51
Жили бы гении кинематографа в Израиле - никто бы и не заметил этих фильмов, уж про брайтонского алколика - точно! Кстати, кажется, даму с красивой фамилией кто-то тоже отмитусил - помнится, пыталась она вскочить в этот вагончик, рассказывала страсти с двадцатилетней бородой :) Уж такие их нравы в этом кинематографе - грязные сюжеты они берут из жизни и воплощают в жизнь сюжеты еще грязнее...