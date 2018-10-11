Усеченный состав длительной экспедиции отправится сегодня на МКС
Космонавту Роскосмоса Алексею Овчинину и астронавту НАСА Нику Хейгу среди прочего предстоит вместе с работающим на орбите космонавтом Сергеем Прокопьевым определить причины утечки воздуха на корабле «Союз МС-09». Для этого предусмотрен выход в космос. Старт корабля «Союз МС-10» запланирован на 11:40 мск с Байконура.
Комментарии4
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democ 11 октября 2018 | 07:42
Сифонит Союз однако. Похоже, что там не одна дырка. Теперь предстоит ещё серия догадок, рогозинских умозаключений и череда скандалов. Усаживаемся по удобней.
vova6_let 11 октября 2018 | 07:45
Из-за дырки в обшивке (которую необходимо было предусмотреть и вовремя заделать ) могут и затопить российский блок ( как при ельцине ). На всех начальственных постах уже сидят идиоты, которые только и умеют, как разворовывать бюджет. А кто будет работать-неважно.
putin_itogy 11 октября 2018 | 07:52
Дрель взяли?
И жвачку, не забыть..
oleg_andreevich 11 октября 2018 | 07:59
Если вы уронили мелкий предмет и не можете его найти - надо в этом же месте уронить второй такой же. И внимательно проследить, куда он упадет и закатится. Чтобы обнаружить причину разгерметизации космического корабля - надо послать в космос еще один такой же корабль. Потом еще один . И еще.