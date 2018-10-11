Усеченный состав длительной экспедиции отправится сегодня на  МКС

Космонавту Роскосмоса Алексею Овчинину и астронавту НАСА Нику Хейгу среди прочего предстоит вместе с работающим на орбите космонавтом Сергеем Прокопьевым определить причины утечки воздуха на корабле «Союз МС-09». Для этого предусмотрен выход в космос. Старт корабля «Союз МС-10» запланирован на 11:40 мск с Байконура.