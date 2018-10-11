СМИ: Николай Глушков собирался в суде доказать сотрудничество «Аэрофлота» с российскими спецслужбами
Николай Глушков собирался в суде доказать сотрудничество «Аэрофлота» с российскими спецслужбами. Об этом пишет американская The Wall Street Journal со ссылкой на документы лондонского суда. Бывший замдиректора «Аэрофлота» был найден задушенным незадолго до предварительного заседания по своему иску. Первоначально полиция рассматривала версию суицида, но позже заявила, что ведет расследование по статье об убийстве. «Аэрофлот» с советских времен использовался спецслужбами для отправки зарплаты агентам по всему миру, а также доставки нелегальных грузов, утверждает WSJ со ссылкой на вдову Александра Литвиненко Марию. Сам Глушков рассказывал «Коммерсанту», что на момент его прихода в «Аэрофлот» в 1996 году в авиакомпании работали около трех тысяч сотрудников ФСБ при штате «Аэрофлота» 14 тысяч человек.
Комментарии6
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pit_heap 11 октября 2018 | 07:51
А что тут вообще запретного,разве спец.службы не должны сотрудиничать с авиакомпаниями?Разве агенты ЦРУ и МИ-6 со своими нац.авиакомпаниями не работают?
А вообще новость шикарна:Глушков дал "Коммерсанту" статистику 12-летней давности времен Ельцина,The Wall Street Journal сослался на вдову Литвиненко.Эхо ссылается на них всех.
gregor 11 октября 2018 | 08:04
pit_heap:
Не нервничайте так ,всё будет хорошо .
Вам же никто не запрещает сотрудничать , что же вы так .... реагируете ? Не беспокойтесь ,ничего со спец службами не случится ,особенно с нашими ,российскими . Чем позорнее провалы ,тем больше зарплата . А вообще ..ваш коммент шикарен , Жаль Ельцин не прочитает .
archibald_dandy_esquire 11 октября 2018 | 08:08
pit_heap: " А вообще новость шикарна: Глушков дал "Коммерсанту" статистику 12-летней давности времен Ельцина "
тут Вы правы - с тех пор поголовье сотрудников спецслужб выросло в разы
а Вы знаете статистику на сегодняшний день?
огласите весь список, пжалста
zztop1960 11 октября 2018 | 08:05
Вот что значит когда никчемный кгбэшник , начальник клуба возглавил страну , тотальный провал российских спецслужб по всем фронтам. Такого провала не было ни при СССР , ни при царской России
yuriykyvich 11 октября 2018 | 08:11
Петля на шею - это вам не "Новичек", действует наверняка. Можно предположить что в связи со смертью Исца, суд отменяется?
tprfrund001 11 октября 2018 | 08:14
> Сам Глушков рассказывал «Коммерсанту»
Ну да, ну да. "Вали, как на мёртвого". Русская народная поговорка.
> со ссылкой на вдову Александра Литвиненко Марию
Вдова врать не будет!