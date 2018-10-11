На фасаде здания КС в Санкт-Петербурге появилась картина под названием «Исчезающая Конституция»
Как передает Радио «Свобода», она представляла собой обложку основного закона страны, разрезанную на полоски и помещенную в золотую раму. Таким же образом на аукционе в Лондоне самоуничтожилась картина уличного художника Бэнкси. Картину разместили активисты движения «Время». Ранее председатель КС Валерий Зорькин выступил со статьей, в которой высказал мнение, что в Конституции России есть «отдельные недостатки», но «их легко исправить». В частности, по мнению Зорькина, в основном законе имеется «крен в пользу исполнительной ветви власти». «Конституция не может перекраиваться в угоду сиюминутным интересам находящихся у власти политических групп», — прокомментировали акцию в движении «Время».
Комментарии2
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democ 11 октября 2018 | 07:36
Только за картину заплатили 1,5 миллиона долларов. Конституция же и рубля не стоит.
muscled 11 октября 2018 | 08:12
Конституцию России имеют во все щели. Чего только стоит увеличение срока президентства с 4 до 6. Да еще 2 срока подряд или не подряд. Нормальному человеку понятно было, что 2 срока за всю жизнь и не как иначе. Так, что придется еще главному ответить за групповое изнасилование в извращеной форме.....