В деле об отравлении Скрипалей есть третий подозреваемый

По некоторым данным, это россиянин Сергей Федотов.

Великобритания готовится назвать имя еще одного россиянина, причастного к покушению в Солсбери. По данным интернет-издания «Фонтанка», его имя – Сергей Федотов. Мужчина вместе с еще одним подозреваемым Александром Петровым в 2014-м году якобы летал в Чехию для слежки за Сергеем Скрипалем, а также неоднократно посещал Лондон. В последний раз – в начале марта, когда и была совершена попытка убийства. Утверждается, что россиянин покинул Великобританию тем же рейсом, на котором вылетели Петров и Боширов, а целью Федотова в стране была рекогносцировка операции.

По данным «Фонтанки» номер паспорта третьего подозреваемого на одну-две цифры отличается от документов других граждан, якобы прописанных на Хорошевском шоссе, где находится штаб-квартира ГРУ. Сообщается, что в России на Федотова не оформлено никакой недвижимости, транспорта и номеров мобильных телефонов.

По информации «Фонтанки», в Скотланд-Ярде знали о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей с самого начала, однако по каким-то причинам решили не обнародовать эти данные сразу.

Подобные источники недостаточно компетентны, чтобы реагировать на них, — говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предполагается, что третий участник отравления прилетел и улетел из Британии в те же дни, что и Петров с Бошировым. На его паспорт не оформлено какой-либо недвижимости.