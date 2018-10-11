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07:02, 11 октября 2018

Суд в  Москве уже сегодня может принять решение о мере пресечения футболистам Кокорину и  Мамаеву

Как сообщил источник «Новой газеты», это может быть заключение под стражу или домашний арест. При этом следователь еще до суда может выдать подписку о невыезде. Оба спортсмена задержаны на 48 часов по  подозрению в хулиганстве и помещены в изолятор на Петровке 38. Из-за широкого общественного резонанса уголовное дело находится у руководства следственного департамента МВД. Кроме того, в МВД находится еще два дела, связанных с футболом, о которых «Новая газета» расскажет сегодня.

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