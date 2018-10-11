Губернатор Забайкалья Жданова подала в отставку

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила, что приняла решение покинуть свой пост, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня. Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни», — приводятся в сообщении слова Н.Ждановой.

Она также поблагодарила жителей региона за поддержку, а также попросила прощения за допущенные ошибки.

«Как всякий живой человек, в чем-то я, возможно, бывала неправа. Хотела бы попросить за это прощения», — сказала она.

«Хочу сказать, что я работала честно, добросовестно и с полной отдачей все это время — каждый день. Я делала все возможное в исторически, и в существующих сегодня объективно непростых условиях Забайкалья. Продолжайте работать также ответственно и профессионально! Желаю моим землякам всего самого светлого и доброго, здоровья, благополучия в семьях и успешных новых начинаний», — сказала глава региона.