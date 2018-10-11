Кадыров потребовал, чтобы чеченец, бросивший в незнакомого человека в метро банку из-под напитка, приехал в Грозный
Рамзан Кадыров потребовал, чтобы чеченец, бросивший в незнакомого человека в метро банку из-под напитка, немедленно приехал в Грозный. У себя в Telegram-канале глава Чечни извинился перед молодыми людьми, честь которых была задета, и попросил у своих подписчиков сообщить контакты злоумышленника. Ранее в соцсетях был опубликован ролик, автор которого кидает в молодого человека в метро банку из-под напитка и просит сказать «Ахмат-сила». Кадыров предупредил, что у автора ролика есть несколько часов, чтобы отозваться, «иначе он будет горько жалеть».
Комментарии4
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ura_123 11 октября 2018 | 06:51
Что это такое ”ахмат-сила” ??? Чай ахмат в пакетиках или листовой?
democ 11 октября 2018 | 07:11
ura_123: То - то я думаю, - и где же я его слышал?
midnightblues 11 октября 2018 | 07:07
Я год назад был в Москве и встретился примерно с таким же дебилом
Я ему рассказал-что он ошибка природы
democ 11 октября 2018 | 07:09
Просьба сообщить координаты конечно же была бы удовлетворена. Да вот только тот, кто кинул банку, вряд ли оставил свою визитную карточку.