Кадыров потребовал, чтобы чеченец, бросивший в незнакомого человека в метро банку из-под напитка, приехал в Грозный

Рамзан Кадыров потребовал, чтобы чеченец, бросивший в незнакомого человека в метро банку из-под напитка, немедленно приехал в Грозный. У себя в Telegram-канале глава Чечни извинился перед молодыми людьми, честь которых была задета, и попросил у своих подписчиков сообщить контакты злоумышленника. Ранее в соцсетях был опубликован ролик, автор которого кидает в молодого человека в метро банку из-под напитка и просит сказать «Ахмат-сила». Кадыров предупредил, что у автора ролика есть несколько часов, чтобы отозваться, «иначе он будет горько жалеть».