Суд в Москве уже сегодня может принять решение о мере пресечения футболистам Кокорину и Мамаеву
Как сообщил источник «Новой газеты», это может быть заключение под стражу или домашний арест. При этом следователь еще до суда может выдать подписку о невыезде. Оба спортсмена задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве и помещены в изолятор на Петровке 38. Из-за широкого общественного резонанса уголовное дело находится у руководства следственного департамента МВД. Кроме того, в МВД находится еще два дела, связанных с футболом, о которых «Новая газета» расскажет сегодня.
Комментарии3
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ostapba 11 октября 2018 | 06:50
Мутко отмоет от мути и этих....
Даже.....
vlabumur 11 октября 2018 | 06:57
Колония Лабытнанги ждет вас.
kornienkov 11 октября 2018 | 07:03
Нельзя распускать руки горе- миллионерам, они позорят клуб и страну!