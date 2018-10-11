Виталий Мутко может сегодня объявить о возвращении на пост президента Российского Футбольного Союза
Вице-премьер России Виталий Мутко может сегодня объявить о возвращении на пост президента Российского Футбольного Союза, — сообщает «Матч ТВ».
В конце прошлого года он утверждал, что уходит только на время.
Вице-президенты РФС Никита Симонян, Сергей Анохин и Сергей Прядкин отказались исполнять обязанности главы организации.
Комментарии5
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vladislav 11 октября 2018 | 06:38
А мы-то заждались!
ostapba 11 октября 2018 | 06:47
В кошки- мышки решил пограть с WADА еще раз??
И чия на этот раз возьмет снова??
Даже??
ura_123 11 октября 2018 | 06:49
Вице президенты отказались... Какой вице президент не мечтает стать президентом?
;-)
s011ma 11 октября 2018 | 07:02
Ссы в глаза - божья роса.
ugas 11 октября 2018 | 07:23
Дерьмо не тонет.