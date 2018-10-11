Вице-премьер России Виталий Мутко может сегодня объявить о возвращении на пост президента Российского Футбольного Союза, — сообщает «Матч ТВ».

В конце прошлого года он утверждал, что уходит только на время.

Вице-президенты РФС Никита Симонян, Сергей Анохин и Сергей Прядкин отказались исполнять обязанности главы организации.