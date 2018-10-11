22 сенатора США потребовали от Дональда Трампа решить, следует ли вводить санкции против Саудовской Аравии
Законодатели считают, что после исчезновения в Турции оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи США могут начать расследование об ущемлении прав человека в Саудовской Аравии на основании Акта Магницкого. Хашкаджи исчез после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти не исключают, что журналист был убит, а его тело было тайно вывезено с территории дипмиссии.
Комментарии2
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alexsokoll 11 октября 2018 | 06:41
Как так?
Это же демократическое королевство.
Явно Путин виноват.
Хайли лайкли, ширли мырли, кручу верчу, обмануть хочу...
condor00 11 октября 2018 | 06:42
Вопрос о демократии в Саудовской Аравии для США полностью положительно закрыт покупкой (в начале президентства Трампа) саудитами у США оружия на сумму 100 млрд долларов. Ещё вопросы о демократии в Саудовской Аравии есть?