22 сенатора США потребовали от  Дональда Трампа решить, следует ли вводить санкции против Саудовской Аравии

Законодатели считают, что после исчезновения в Турции оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи США могут начать расследование об ущемлении прав человека в Саудовской Аравии на основании Акта Магницкого. Хашкаджи исчез после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти не исключают, что журналист был убит, а его тело было тайно вывезено с территории дипмиссии.