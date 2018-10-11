Ричард Пинедо, фигурант дела о  российском вмешательстве в выборы в США, получил полгода тюрьмы

Как пишет американская The Wall Street Journal, Пинедо признал, что продавал номера банковских счетов «российским интернет-троллям», которые использовали их для покупки интернет-рекламы. Пинедо ранее согласился сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет т.н. «российское дело». По решению суда, после тюрьмы Пинедо еще полгода проведет под домашним арестом.