Ричард Пинедо, фигурант дела о российском вмешательстве в выборы в США, получил полгода тюрьмы
Как пишет американская The Wall Street Journal, Пинедо признал, что продавал номера банковских счетов «российским интернет-троллям», которые использовали их для покупки интернет-рекламы. Пинедо ранее согласился сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет т.н. «российское дело». По решению суда, после тюрьмы Пинедо еще полгода проведет под домашним арестом.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ltvjrhfn2 11 октября 2018 | 06:43
А вот наши ближневосточные бывшие соотечественники коих тут пруд пруди не подходят под эту статью? Или Мюллер только американскими делами занимается?