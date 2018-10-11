Задержанным футболистам Мамаеву и Кокорину вменяют хулиганство по предварительному сговору

Об этом сообщается на сайте Ъ. Эта статья УК подразумевает ужесточение максимального наказания до семи лет лишения свободы, а также позволяет арестовать обвиняемых на время следствия. Мамаева — футболиста «Краснодара», а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина задержали после допроса в полиции в рамках дела о хулиганстве и побоях. Восьмого октября спортсмены в сопровождении нескольких других человек избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а также напали в кафе работника Минпромторга Дениса Пака. Как ожидается, сегодня следователи обратятся в Тверской районный суд с ходатайством о мере пресечения футболистам.