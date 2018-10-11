Движение на участке Транссиба, где обрушился мост, полностью восстановлено

Как сообщает пресс-служба Забайкальской железной Дороги, три из восьми задержанных пассажирских поездов уже прибыли на станцию назначения. Пять поездов сократили отставание и следуют по маршруту в соответствии с расписанием. Девятого октября на участок Транссиба в городе Свободный упали два пролета автомобильного моста, связывающего две части города. Пострадал водитель проезжавшего по мосту грузовика. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».