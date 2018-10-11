Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев полностью признали свою вину
Как сообщает источник телеграм-канала Mash, спортсмены признались в нападении на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и в избиении водителя ведущей Первого канала. Сейчас оба футболиста задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве. Как уточнил РИА источник в МВД, в ожидании решения суда о мере пресечения футболисты будут содержаться в изоляторе на Петровке, 38, причем в разных камерах, т.к. в одну камеру подельников не помещают.
Комментарии3
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rifles 11 октября 2018 | 06:20
Сразу навалили полные штаны.Вот она что камера-то чудотворная делает))
zztop1960 11 октября 2018 | 06:29
Странно , обычно в России принято - настамнет , этонемы, авыдокажите, вывсёврёте , самидураки
sparky 11 октября 2018 | 06:34
Водителя били не только два подонка от футбола, там еще человека три или четыре участвовали.
Всех уродов под замок. И выяснить, чем кололись, что пили и что нюхали.