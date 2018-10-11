Руководство «Единой России» сегодня, как ожидается, покинет один из депутатов, кто не поддержал пенсионную реформу

Место Сергея Железняка как заместителя секретаря Генсовета партии, оп некоторой информации, займет сенатор Андрей Климов.

Заявление об уходе со своего поста Сергей Железняк написал еще летом. Во всяком случае, вскоре после того, как в Госдуме прошло первое голосование по законопроекту о повышении пенсионного возраста, об уходе одного из своих замов сказал журналистам сам секретарь генсовета Андрей Турчак. В партии, правда, не связывают все это с голосованием по документу. Тот же Турчак говорил, что Железняк написал заявление в связи с обстоятельствами личного характера, а вовсе не из-за реформы. Однако многие обратили внимание, что депутат не голосовал в первом чтении за законопроект, как того требовала дисциплина. Второе, решающее чтение, он тоже пропустил. Андрей Климов, которого «КоммерсантЪ» уже называет преемником Железняка на посту заместителя секретаря, по сведениям ТАСС, скорее всего, будет отвечать за международную повестку. В Совете Федерации он получил известность в качестве главы комиссии по защите государственного суверенитета. Комиссия регулярно готовит доклады, где постоянно пишет об иностранном вмешательстве в различные сферы жизни в России.

Сам Климов, кстати, пока не входит в генсовет «Единой России», отмечает «КоммерсантЪ». Ввести его в состав может только съезд, который намечен на начало декабря.