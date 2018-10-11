Суд начинает рассмотрение дела водителя такси, въехавшего летом этого года в толпу пешеходов неподалеку от Кремля

Тверской суд начинает сегодня рассмотрение дела водителя такси, въехавшего летом этого года в толпу пешеходов неподалеку от Кремля. Тогда среди пострадавших были и приехавшие на футбольный чемпионат иностранцы.

Таксист Чынгыз Анарбек находится в СИЗО с 18 июня. В ходе предварительного слушания по делу суд оставил его под стражей до 14 марта следующего года. Ему вменяют уголовную статью о «нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Инцидент произошел вечером 16 июня на Ильинке. Заснувший за рулем Hyundai Solaris гражданин Кыргызстана после аварии сбежал с места происшествия, но вскоре его задержали прохожие. Во время допроса мужчина сознался, что накануне перед этим не спал два часа, а до этого был 20 часов за рулем и мог перепутать педаль газа с педалью тормоза. Свой побег он объяснял тем, что боялся расправы со стороны толпы. Во время ареста таксист извинялся перед потерпевшими и их родственниками, говоря о том, что работает для двух маленьких детей и тяжело больных родителей, проживающих в Киргизии.

В результате июньского наезда на пешеходов семеро человек обратились за медицинской помощью. Среди получивших травмы были две гражданки Мексики.