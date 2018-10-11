В расследовании отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля появилось новое имя
Третьим обвиняемым может стать некий Сергей Федотов, — пишет «Фонтанка». Вполне вероятно были и другие люди, — сказал «Эху Москвы» шеф-редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Роман Доброхотов также выразил готовность заняться совместным расследованием с «Фонтанкой», если та выразит такое намерение.
Комментарии1
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zztop1960 11 октября 2018 | 06:18
Блин , всех агентов ГРУ засветили , а кто не "засвечен" стучат МИ 6 и ЦРУ