Пять российских компаний вошли в список 500 лучших работодателей мира по версии «Форбс».

Наиболее привлекательной для трудоустройства в России оказалась Московская биржа, занявшая 117-е место. На 167-й строчке расположился «Сургутнефтегаз», на 278-й — Объединенная авиастроительная корпорация. Авиакомпания «Аэрофлот» обосновалась на 341-й позиции. 450-е место занял «Лукойл». Первое место в списке занял холдинг «Алфабет» , частью которого является корпорация «Гугл». Следом идет «Майкрософт». На третьей строке — корпорация «Эппл».