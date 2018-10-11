Новая встреча президентов России и США может пройти во время Арктического саммита в Финляндии.
Во всяком случае, так утверждает финская пресса. Источники отмечают, что дата саммита пока не определена, при этом в качестве возможных сроков называются февраль или конец весны 2019 года. Ни в Кремле, ни в Белом доме эту информацию не комментировали.
Комментарии1
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felik23 11 октября 2018 | 05:27
****Новая встреча президентов России и США может******
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Два нарцисса: https://youtu.be/CgDsOrf7OWI