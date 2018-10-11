Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев полностью признали свою вину.

Как сообщает источник телеграм-канала Mash, спортсмены признались в нападении на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и в избиении водителя ведущей Первого канала. Сейчас оба футболиста задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве. Как уточнил РИА источник в МВД, в ожидании решения суда о мере пресечения футболисты будут содержаться в изоляторе на Петровке, 38, причем в разных камерах, т.к. в одну камеру подельников не помещают.