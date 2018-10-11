Американский холдинг Alphabet возглавил рейтинг лучших работодателей в мире по версии журнала Forbes.

На второе место составители поместили корпорацию Microsoft, а замкнула тройку лидеров компания Apple. В пятерку лучших мест для трудоустройства попали Walt Disney и Amazon. В рейтинге журнала больше всего компаний из США. В топ-500 мировых работодателей попали только пять российских компаний: Московская биржа (117-е место), «Сургутнефтегаз» (167), Объединенная авиастроительная корпорация (278), «Аэрофлот» (341) и ЛУКОЙЛ (450).