Ричард Пинедо, фигурант дела о российском вмешательстве в выборы в США, получил полгода тюрьмы.
Как пишет американская The Wall Street Journal, Пинедо признал, что продавал номера банковских счетов «российским интернет-троллям», которые использовали их для покупки интернет-рекламы. Пинедо ранее согласился сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет т.н. «российское дело». По решению суда, после тюрьмы Пинедо еще полгода проведет под домашним арестом.
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