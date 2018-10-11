ФСБ и СК провели серию обысков дома и в офисе вице-президента ОАК Сергея Герасимова.

Как пишет «Коммерсантъ», следственные действия проводились в рамках дела о хищениях при выполнении госконтрактов по специальному летному отряду «Россия», который перевозит руководство страны. Как рассказали источники, дело касается разработки, производства и установки авиационных интерьеров. Как сообщил собеседник «Коммерсанта», список фигурантов дела пока не определен, но одним из них может стать сам Герасимов.