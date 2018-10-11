Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:05, 11 октября 2018

ФСБ и СК провели серию обысков дома и в офисе вице-президента ОАК Сергея Герасимова.

Как пишет «Коммерсантъ», следственные действия проводились в рамках дела о хищениях при выполнении госконтрактов по специальному летному отряду «Россия», который перевозит руководство страны. Как рассказали источники, дело касается разработки, производства и установки авиационных интерьеров. Как сообщил собеседник «Коммерсанта», список фигурантов дела пока не определен, но одним из них может стать сам Герасимов.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 118 6 5816 10.10
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 63 6 5150 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Новости

РФ могут исключить из Совета Европы в июне будущего года, если Москва не начнет платить взносы в бюджет организации Об этом заявил на сессии ПАСЕ генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд…

5 75 6 6534
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 100 6 11789 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Новости

Губернатор Тульской области и бывший замначальника Главного управления Генштаба заявил, что не знает Чепигу и Мишкина «Чепига? Впервые слышу эту фамилию»...

5 53 6 6215
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 208 6 24697 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 70 6 8573 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 127 6 15536 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 8433 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 223 6 27539 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 360 6 48389 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 15557 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15328 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11822 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 45 6 6363 05.10
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Разведчики – это не сентиментальные ревнивые девицы, понимаете? Которые, вот, реальная разведслужба. Они, так сказать, устраняют людей, устраняют серьезную угрозу…

5 57 6 8059 10.10
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ

Популярное за неделю

Новости

Третьего россиянина, причастного к отравлению Сергея Скрипаля, зовут Сергей Федотов Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка», не называя источника…

5 65 6 20121
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Потом эту бумажку в России публично раздобыл Сергей Канев, и вы удивляетесь, что ему шьют покушение на президента: так это и было покушение на президента!..

5 210 6 148375 06.10
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 135 6 24518 04.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича… С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре…

5 292 6 296401 04.10
Kпутин, шойгу, рейтинги, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 92 6 165299 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7329620
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3694663

Сегодня в эфире