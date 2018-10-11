Жители Нью-Йорка получили право указывать в своих личных данных третий пол, помимо мужского и женского.

Соответствующий законопроект подписал мэр города Билл де Блазио. По его словам, это решение призвано удовлетворить запросы тех, «кому на протяжении многих лет приходилось жить с бумагами, которые не соответствуют их мировоззрению». Нововведение предназначено для тех, кто не ощущает себя ни мужчиной, ни женщиной.