22 сенатора США потребовали от Дональда Трампа решить, следует ли вводить санкции против Саудовской Аравии.
Сенаторы считают, что после исчезновения в Турции оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи США могут начать расследование об ущемлении прав человека в Саудовской Аравии на основании Акта Магницкого. Хашкаджи исчез после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти не исключают, что журналист был убит, а его тело было тайно вывезено с территории дипмиссии.
Комментарии1
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fedor57 11 октября 2018 | 03:31
Какие права человека могут быть в исламистской тоталитарной стране с пещерными законами? Это просто смешно. Штаты не будут трогать саудитов т.к. это им просто не выгодно.