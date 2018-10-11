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03:06, 11 октября 2018

Николай Глушков собирался в суде доказать сотрудничество «Аэрофлота» с  российскими спецслужбами.

Об этом пишет американская The Wall Street Journal со ссылкой на документы лондонского суда. Бывший замдиректора «Аэрофлота» был найден задушенным незадолго до предварительного заседания по своему иску. Первоначально полиция рассматривала версию суицида, но позже заявила, что ведет расследование по статье об убийстве. «Аэрофлот» с советских времен использовался спецслужбами для отправки зарплаты агентам по всему миру, а также доставки нелегальных грузов, утверждает WSJ со ссылкой на вдову Александра Литвиненко Марию. Сам Глушков рассказывал «Коммерсанту», что на момент его прихода в «Аэрофлот» в 1996 году в авиакомпании работали около трех тысяч сотрудников ФСБ при штате «Аэрофлота» 14 тысяч человек.

Комментарии

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salut__521 11 октября 2018 | 04:12

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