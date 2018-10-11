Федеральная резервная система США проводит слишком жесткую политику и «сошла с ума».

Таким образом президент США Дональд Трамп прокомментировал резкое снижение индекса «Доу джонс». Он упал более, чем на 3 процента на фоне повышения доходности гособлигаций США. Нынешнее падение Dow Jones стало крупнейшим с февраля. Динамика доходности гособлигаций и фондового рынка, как правило, обратно пропорциональны, так как высокодоходные госбонды могут гарантировать инвесторам прибыль с меньшим риском и большей стабильностью.