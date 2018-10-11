В Ингушетии перестал работать мобильный интернет «Мегафона».
Как отмечает Би-би-си, это произошло накануне акции протеста в Магасе против передачи земли Чечне. Кроме «Мегафона», в Ингушетии не работает также мобильный интернет от МТС и «Билайна».
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Как отмечает Би-би-си, это произошло накануне акции протеста в Магасе против передачи земли Чечне. Кроме «Мегафона», в Ингушетии не работает также мобильный интернет от МТС и «Билайна».
Комментарии2
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zavodenka 11 октября 2018 | 02:14
:)
sim202_ 11 октября 2018 | 02:21
Власти обделались...