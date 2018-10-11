Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина после допроса задержали на 48 часов.

Против них возбуждено дело о хулиганстве. По данным следствия, утром 8 октября они избили водителя ведущей «Первого канала». После этого футболисты подрались в кафе с чиновниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. Накануне МВД обязало футболистов явиться на допрос, а в противном случае пригрозило объявить их в розыск.