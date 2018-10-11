Усеченный состав длительной экспедиции отправится сегодня на МКС.
Космонавту Роскосмоса Алексею Овчинину и астронавту НАСА Нику Хейгу среди прочего предстоит вместе с работающим на орбите космонавтом Сергеем Прокопьевым определить причины утечки воздуха на корабле «Союз МС-09». Для этого предусмотрен выход в космос. Старт корабля «Союз МС-10» запланирован на 11:40 мск с Байконура.
Комментарии4
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zemljanka 11 октября 2018 | 01:24
Удачного старта.
Штатног режима.
Благополучного возвращения.
agamasat 11 октября 2018 | 01:43
Какое-то не хорошее предчувствие. Тенденция у нас, однако.
olexa30 11 октября 2018 | 02:02
Свёрла не давать.
alger 11 октября 2018 | 02:13
olexa30: и вилки только пласмассовые