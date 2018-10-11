На фасаде здания КС в Санкт-Петербурге появилась картина под названием «Исчезающая Конституция «.

Как передает Радио «Свобода», она представляла собой обложку основного закона страны, разрезанную на полоски и помещенную в золотую раму. Таким же образом на аукционе в Лондоне самоуничтожилась картина уличного художника Бэнкси. Картину разместили активисты движения «Время». Ранее председатель КС Валерий Зорькин выступил со статьей, в которой высказал мнение, что в Конституции России есть «отдельные недостатки», но «их легко исправить». В частности, по мнению Зорькина, в основном законе имеется «крен в пользу исполнительной ветви власти». «Конституция не может перекраиваться в угоду сиюминутным интересам находящихся у власти политических групп», — прокомментировали акцию в движении «Время».